Lubelskie. Dziadek postrzelił wnuczkę. Odstraszał ptaki

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w sobotę po południu w gminie Łopiennik Górny. 54-letni mężczyzna postrzelił swoją 6-letnią wnuczkę. Życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do postrzału doszło w momencie, kiedy na posesji przebywała dwójka wnucząt mężczyzny - 6- i 3-letnie. Mężczyzna wpadł na pomysł, by z pomocą wiatrówki odstraszyć ptaki. Jak wyjaśniał policji, polegało to na strzelaniu w metalowe elementy ogrodzenia. Jedna z kul trafiła jego wnuczkę. Dziecko z raną postrzałową zostało przewiezione do szpitala. Obrażenia 6-latki okazały się niegroźne.