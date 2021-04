Lubelskie. Dwa tragiczne wypadki. Zginęła w nich para licealistów

Dwa dni później, w nocy z poniedziałku na wtorek, w wypadku samochodowym na drodze Sielc do Końskowoli zginęła 19-letnia mieszkanka gminy Markuszów. Ona również straciła panowanie nad autem. Prowadzone przez nią renault megan wypadło z drogi, uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach.

Dziennikarze serwisu dziennikwschodni.pl ustalili, że ofiary obu wypadków - 20-latek i 19-latka - byli parą. Chodzili do tej samej szkoły średniej w Lublinie. W tym roku mieli zdawać maturę.

Jak to możliwe, że dwoje nastolatków zginęło w podobnych okolicznościach? Strażacy tłumaczą, że to, iż oba auta stanęły w płomieniach nie jest niczym niezwykłym. - W momencie zderzenia z przeszkodą w aucie może dojść do zwarcia instalacji elektrycznej, wycieku paliwa na rozgrzane elementy silnika, uszkodzenia przewodów elektrycznych itp. - tłumaczy w rozmowie z serwisem bryg. Grzegorz Buzała, rzecznik puławskiej PSP.