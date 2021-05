Lubelskie. Ciągnął psa za samochodem. Usłyszy zarzuty

Pies nie przeżył

Pogoda się zmienia. To więcej niż pewne. Wyjaśnienie zjawiska prosto z IMGW

Oni też znęcali się nad zwierzęciem

Do kolejnej takiej sytuacji doszło kilka dni później we wsi Wirki (woj. dolnośląskie). 59-letnia sołtyska przywiązała swojego psa do haka samochodowego i ciągnęła po ulicy. Zachowanie kobiety wstrząsnęło mieszkańcami wsi. Sprawę nagłośniło schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, do którego trafił poszkodowany czworonóg.