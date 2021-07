Lubelskie. Były policjant zabił 16-latka. Tłumaczy, że przez pomyłkę

Prokuratura przesłała już do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. - Dariusz Ch. został oskarżony o to, że prowadząc polowanie w porze nocnej, oddał strzał z broni myśliwskiej w kierunku małoletniego, przewidując i godząc się na to, że cel może być człowiekiem. Mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.