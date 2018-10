Lubań: zamordował byłą dziewczynę, stanie przed sądem

Ta zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Lubania na Dolnym Śląsku. Artur K. nie mógł pogodzić się z rozstaniem ze swoją dziewczyną, Kamilą K. W nocy przyszedł do jej mieszkania, skrępował ją, zgwałcił, a potem udusił.

Do zbrodni doszło w nocy z 2 na 3 lutego w Lubaniu. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Teraz do sądu trafił akt oskarżenia mężczyzny o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - informuje tvp.info. Grozi mu od 12 lat więzienia do dożywocia.