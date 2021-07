Łowcy Burz apelują do rodziców. "To bardzo niebezpieczne!"

W ostatnim czasie niemal codziennie przez Polskę przetaczają się burze i ulewy. Częstsze występowanie takich zjawisk spowodowało, że coraz więcej jest młodocianych "łowców burz", którzy bez odpowiedniego przygotowania jadą w teren, by obserwować wyładowania. "To bardzo niebezpieczne! Pilnujcie pociechy, by tego nie robiły!" - alarmują autorzy facebook’owej strony "Burze Podkarpacia".