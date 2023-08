Łotwa wydali Rosjan. Jest decyzja

MSW Łotwy poinformowało, że przygotowywane są listy do ok. 6 tys. adresatów. - Jeśli dana osoba nie ma prawa na pobyt w danym kraju, to powinna udać się do kraju, w którym ma prawo na pobyt. Czas na wyjazd to trzy miesiące - przekazał Vilnis Vitolinsz z resortu spraw wewnętrznych. Zwrócił uwagę, że osoby mogą ubiegać się też np. o wizę czy pozwolenie na pobyt czasowy.