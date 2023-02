Lotto. Dwie "szóstki" w jednym losowaniu. Muszą się podzielić

Szóstka w Lotto. Ile wynosi?

Każda z wygranych Lotto opiewa na niemal 4,7 mln złotych. Nie oznacza to jednak, że do szczęśliwców trafi wskazana kwota. Wygrane wynoszące powyżej 2280 zł są bowiem pomniejszane o 10-procentowy podatek. Jak wylicza TVN24, do każdego ze zwycięzców trafi więc 4 213 281,33 złotych.