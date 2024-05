Sąd wyda decyzję ws. 15-latka. Jego koleżanka zginęła pod tramwajem

W polskim systemie prawnym zdarza się co prawda, że nieletni odpowiadają karnie jak dorośli (głównie za bardzo surowo karane przestępstwa), ale zasadą jest, że odpowiedzialność karna obowiązuje od ukończenia 17. roku życia. Dlatego w tym przypadku nadzór nad sprawą przejął sąd, a nie prokuratura, i to on ma pilnować tego, czy policjanci zdobyli i sprawdzili wszystkie dowody.