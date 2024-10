Londyn przekaże Mauritiusowi sporne wyspy. Jest na nich ważna baza

Archipelag Czagos, składający się z ponad 60 strategicznie umiejscowionych wysp, do 1965 roku był administracyjnie powiązany z Mauritiusem. W okresie przygotowań do przyznania niepodległości Mauritiusowi, Wielka Brytania postanowiła jednak wydzielić te wyspy, tworząc Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego. Co więcej, z powodu negocjowanej wówczas umowy ze Stanami Zjednoczonymi o utworzeniu bazy wojskowej na Diego Garcia, jedynej zamieszkanej wyspie w archipelagu, wysiedliła z niej całą ludność.