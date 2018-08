Londyn. Brutalny atak młotkiem na dwie Polki. Nowe fakty

Wiemy więcej na temat wstrżasającej zbrodni w Londynie. 27-letni mężczyzna, który dotkliwie zaatakował młotkiem dwie Polki, cierpi na problemy psychiczne. W przeszłości nadużywał marihuany, a 8 lat temu został ubezwłasnowolniony i osadzony w szpitalu. Powinien codziennie zażywać lekarstwa.

Do ataku doszło w niedzielę w Greenwich. 3O-letnia Anna G. i jej 64-letnia matka zostały zaatakowane młotkiem we własnym domu. W mieszkaniu była wtedy jeszcze siostra poszkodowanej wraz ze swoim 4-letnim synem. Obie kobiety z poważnymi obrażeniami twarzy trafiły do szpitala. Mają dotkliwe rany głowy. Są w krytycznym stanie. Anna G. przeszła wielogodzinną operację czaszki.

Kobiety nie znały swego napastnika. Wszystko wskazuje na to, że był to atak przypadkowy. Według świadków zdarzenia, mężczyzna uderzał młotkiem w głowy Polek, po czym spokojnie odjechał z miejsca napaści na rowerze. Został zidentyfikowany w okolicy przez sąsiadkę, która powiadomiła policję. Nie wiadomo, jakimi kierował się motywami.

30-letnia Anna G. pracuje w City, finansowej dzielnicy Londynu. W Eltham, gdzie doszło do ataku, mieszka od dwóch lat. Matka przyjechała do niej z Polski w odwiedziny. "Jest kochana, nikt nie miał powodów, by ją skrzywdzić" - powiedziała "The Sun" siostra i córka zaatakowanych kobiet.