Londyn: balkon na sprzedaż. 50 tys. funtów to cena wywoławcza

Jak się okazuje, w sprawie balkonu, na który można się dostać schodami, napłynęło już niespełna 200 ofert. - To samodzielny taras - wchodzisz po schodach, są drzwi, aby się do niego dostać i jest tam dosłownie tylko taras. Ludzie zwracali się do mnie z pytaniem, czy umowa najmu umożliwi im zamieszkanie w namiocie na tarasie - powiedział agent nieruchomości Glenn Jacobs z Next Home Ltd w rozmowie z "London Evening Standard". - To bardzo, bardzo popularna oferta. Jest taki niedobór mieszkań. Nawet nie brałem pod uwagę, że ludzie będą szukali tak kreatywnych metod tego, gdzie i jak żyją.