Lokalni przedsiębiorcy z szansą uzyskania od Grupy Eurocash do 100 000 zł na rozwój swoich sklepów lub ich okolicy

Właściciele lokalnych sklepów znani są ze swojego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz bezpośrednich kontaktów z klientami. Teraz, dzięki prowadzonej przez Grupę Eurocash akcji „Herosi Innowacyjności”, mogą zdobyć łącznie we wszystkich kategoriach 1 mln złotych finansowania na wdrożenie innowacyjnych zmian w swoich sklepach lub ich otoczeniu. Wnioski można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych, z których każda ma swojego ambasadora. Kategorię dedykowaną zmianom w bliskim otoczeniu sklepu wspiera Katarzyna Dowbor.

"Herosi Innowacyjności" to kolejna odsłona akcji skierowanej do przedsiębiorców współpracujących z Eurocash. Podczas zeszłorocznej edycji, która odbyła się z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, przedsiębiorcy wraz z klientami walczyli o 100 grantów na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. W tym roku projekty mogą być zgłaszane w 3 kategoriach finansowych. W sumie nagrodzone zostaną 54 projekty, które otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 1 mln zł – 1 nagroda w wysokości do 100 000 zł, 3 nagrody do 50 000 zł oraz 50 nagród do 15 000 zł. Wnioski należy składać na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl do północy 24 lipca.

W tegorocznej edycji Herosów przedsiębiorcy mogą zgłaszać projekty, które przyczynią się do wprowadzenia realnych zmian w ich sklepach lub ich okolicy. Przedsiębiorcom, dla których szczególnie ważne jest angażowanie się w życie lokalnej społeczności, dedykowana jest kategoria Zmieniam świat lokalnie, której ambasadorką jest Katarzyna Dowbor, znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Projekty zgłaszane w tej kategorii powinny uwzględniać rozwiązania mające na celu rozwój okolicy sklepu, tak aby klientom żyło się lepiej.

- Bliskie relacje, zaangażowanie oraz działanie na rzecz wspólnego dobra, które charakteryzują lokalne społeczności mają prawdziwą moc zmieniania najbliższego otoczenia. Sklepy prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców stanowią miejsce, wokół którego kręci się życie całej społeczności. Podczas naszej codziennej pracy obserwujemy, że to właśnie zakupy w tych sklepach dają możliwość porozmawiania z sąsiadką, czy znanym od lat właścicielem sklepu, który każdego dnia dba o to, aby mieszkańcy mieli świeże produkty na półkach. Dlatego zachęcam wszystkich współpracujących z nami przedsiębiorców do wzięcia udziału w akcji „Herosi Innowacyjności”. Zgłaszając swoje pomysły w kategorii Zmieniam świat lokalnie mogą bowiem sprawić, że okolica ich sklepu stanie się jeszcze bardziej przyjazna ich klientom – Marta Gampf, Dyrektor Marketingu w Grupie Eurocash.

Projekty zgłaszane w powyższej kategorii mogą uwzględniać takie pomysły, jak np.: postawienie w okolicy sklepu ławek, dzięki którym klienci będą mogli spokojnie oddać się rozmowie, a starsze osoby odpocząć wracając z zakupów, sfinansowanie placu zabaw dla dzieci w sąsiedztwie sklepu, rozwiązania ekologiczne takie jak np. wymianę oświetlenia w sklepie na LED-owe czy zakup automatu do recyklingu odpadów. Każdy pomysł jest dobry, jeśli tylko przyczyni się on ulepszeniu życia klientów.

Kategoria Zmieniam świat lokalnie to jednak nie jedyna kategoria, w której przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Mają oni również do wyboru kategorie takie jak: Inwestuję w technologię, którą opiekuje się Zbigniew Urbański, dziennikarz technologiczny i prezenter telewizyjny oraz Stawiam na praktyczne rozwiązania, której ambasadorem jest Przemysław Talkowski, znany dziennikarz biznesowy i społeczny. Pierwsza z nich skierowana jest do osób, które śledzą nowinki technologiczne i w swoim sklepie chciałyby wprowadzić najnowsze rozwiązania z branży handlowej, np. kasę samoobsługową. Druga z kolei dedykowana jest projektom, które wpłyną na usprawnienie pracy w sklepie, jak np. zakup koszy na kółkach czy taśmy do wykładania towaru, dzięki którym klienci nie będą musieli czekać w kolejce z ciężkim koszykiem w ręku.