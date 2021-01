Łódzkie. Wypadek pod Piotrkowem. 2 ofiary śmiertelne i 4 rannych - w tym dzieci

Wypadek wydarzył się we wtorek po południu na drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Ręczno w Łódzkiem. Z nieznanych jeszcze przyczyn zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Jak przekazał rzecznik łódzkich strażaków, ofiary śmiertelne wypadku to ok. 60-letni mężczyzna i ok. 85-letnia kobieta, która zmarła po próbie udzielenia jej pomocy na miejscu.