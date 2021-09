Bus z migrantami zatrzymany niedaleko Łodzi. Wśród nich dziecko

Wiózł migrantów, uciekał i potrącił policjanta

Nieco wcześniej tego samego dnia, w miejscowości Wojnachy niedaleko Sokółki (woj. podlaskie) policjanci próbowali zatrzymać do kontroli busa. Jak wyjaśniały służby prasowe podlaskiej policji, kierowca busa początkowo stosował się do nakazu zatrzymania pojazdu, jednak gdy policjant nakazał mu wyjęcie kluczyków ze stacyjki, gwałtownie ruszył i potrącił go. Kierowcę zatrzymano dopiero po oddaniu strzałów ostrzegawczych.