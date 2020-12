Łódzkie. Areszt dla napastników, którzy w Wigilię napadli na 75-latkę

Napastnicy w wieku 20 i 23 lat zostali zatrzymani przez policję jeszcze tego samego dnia. Grozi im do 12 lat więzienia.

Do rozboju doszło 24 grudnia rano na ul. Poznańskiej w Krośniewicach.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 75-letnia kobieta robiła zakupy we wczesnych godzinach porannych. Gdy wracała do domu, przed swoją posesją została zaatakowana przez dwóch mężczyzn, którzy założyli jej kaptur na głowę, wepchnęli do rowu, a następnie, uderzając kilkukrotnie po głowie, zabrali torebkę z pieniędzmi oraz zakupy. Napastnicy uciekli. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń" - czytamy w komunikacie kutnowskiej policji.