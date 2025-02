Tragedia w łódzkim zoo. "Tegoroczne walentynki były smutne"

Tycia urodziła się w 2005 r. jako jedyne lwiątko w miocie. Matka nie chciała się nią opiekować, więc to ludzie przejęli tę rolę . Lwica szybko przywiązała się do swoich opiekunów, traktując ich jak swoje stado. W młodości bawiła się z psem, a jej dorastanie było regularnie relacjonowane przez lokalne media.

Z wiekiem Tycia zaczęła odczuwać objawy starości. - Gdy dorosła do wieku, by zostać matką, okazało się, że lwi język, zwłaszcza język ciała, jest Tyci obcy, przez co wszystkie jej randki kończyły się niepowodzeniem - wyjaśniła Budzińska.