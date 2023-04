Piotr Wesołowski nie żyje. "Powiedział: zadzwoń w środę, to pogadamy. Nie zdążyłem"

"Pokazywał swoim życiem i pasją, kim jest dziennikarz i czym jest dziennikarstwo - to prawdziwe, uczciwe i szczere, oparte na wartościach. Wczoraj widziałem się z Nim w studiu telewizyjnym, powiedział: zadzwoń w środę, to pogadamy. Nie zdążyłem… Piotrze, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś i dobro, które otrzymałem" - wspomina go przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski.