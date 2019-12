Łódź. Motorniczy stanął w obronie ciężarnej. Pobity trafił do szpitala

Łódź. Motorniczy został pobity na przystanku tramwajowym. Zareagował na kłótnię i stanął w obronie kobiety w ciąży. Został zaatakowany przez jej partnera i trafił do szpitala.



Ciężarna wsiadła do wagonu tramwaju razem z motorniczym, który wrócił do swojej kabiny. To jednak nie zakończyło awantury, ponieważ zanim tramwaj ruszył do 53-latka podbiegł napastnik i go zaatakował. Gdy ten próbował się bronić, rozpętała się bójka, która przeniosła się na peron przystankowy. Po pewnym czasie agresor uciekł.