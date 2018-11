Łódź. Kolizja sześciu aut, dwoje dzieci trafiło do szpitala

Spore utrudnienia na wjeździe do Łodzi od strony Pabianic. Około godziny 15 doszło do kolizji kilku aut. Do szpitala trafiło dwoje dzieci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na miejscu kolizji pojawiły się służby, które będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Pracuje m.in. pięć zastępów straży pożarnej.

Uwaga, kierowcy, na wjeździe do Łodzi na ul. Pabianickiej mogą pojawić się duże utrudnienia w ruchu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl