Łódź. Cała rodzina otruła się czadem. Ciała odkryto po kilku dniach

Zwłoki trzech osób znaleziono w mieszkaniu przy ul. 6 Sierpnia w łódzkiej dzielnicy Polesie. Śmierć 67-letniej kobiety, jej córki i jej partnera, obywatela Tunezji nastąpiła przed kilkoma, a nawet kilkunastoma dniami na skutek zatrucia tlenkiem węgla.



Mieszkanie było szczelnie zamknięte. Na miejscu znaleziono pustą butlę gazową z odkręconym zaworem. Na przykręconym palniku znajdowała się odwrócona puszka. Najprawdopodobniej konstrukcja była wykorzystywana do ogrzewania. To mogło być przyczyną tragedii, jak podaje portal dzienniklodzki.pl

Służby miejskie zostały powiadomione przez znajomych pary, którzy zaniepokojeni brakiem kontaktu z nimi przyjechali na miejsce, by dowiedzieć się, co się stało. Drzwi do lokalu były zamknięte. Strażacy musieli je wyważyć.