Łódź. "Brutalna kontrola" w autobusie

Zaczęło się niewinnie - kontrolą biletów, a skończyło nie tylko mandatem, ale też wybitą szybą. Do zdarzenia doszło w jednym z autobusów w Łodzi. Co się właściwie stało? Świadkowie mówią jedno, kontrolerzy drugie.

W autobusie linii 53 jadącym z Nowosolnej do dworca Łódź Fabryczna doszło do szarpaniny między pasażerem a kontrolerami. Została wybita szyba, a 60-letnia kobieta, świadek "brutalnego" zdarzenia, boi się teraz jeździć MPK.

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Są dwie wersje poniedziałkowych wydarzeń. Jak powiedział Daniel Ceran, w autobusie był tłum. Próbował dostać się do biletomatu. Zanim mu się to udało, autobus przejechał jeden przystanek, na którym wsiedli kontrolerzy.

- Jeden z nich poprosił o pokazanie biletu. Powiedziałem, że dopiero wsiadłem i próbuję go kupić. Dodatkowo dwa razy nie udało mi się zapłacić w biletomacie kartą zbliżeniową. Powiedział do mnie "to dawaj dowód". Pytam, na jakiej podstawie? On mówi, że "pan nie ma biletu". No to znowu tłumaczę, że próbuję kupić, ale biletomat stwarza jakieś problemy - relacjonuje Daniel Ceran. Twierdzi, że za pomocą aplikacji Blik udało mu się kupić bilet. Po jego skasowaniu próbował wysiąść, ale kontrolerzy zagrodzili mu drogę. Tak miała zacząć się szarpanina.