Lockdown w Niemczech potrwa dużo dłużej? Ekspert mówi o Wielkanocy

Przewodniczący Światowego Towarzystwa Medycznego skrytykował rząd RFN oraz kraje związkowe za zbyt daleko posunięte złagodzenie obostrzeń w kontaktach międzyludzkich na czas Bożego Narodzenia. Rozporządzenie, że od 24 do 26 grudnia członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą się spotkać przy świątecznym stole z maksymalnie czterema osobami z kręgu najbliższej rodziny (podczas prywatnych spotkań obowiązuje górna granica wynosząca 5 osób z dwóch gospodarstw domowych, z wyjątkiem dzieci do lat 14), jest wynikiem "emocji wiążących się z Bożym Narodzeniem" - powiedział Frank Ulrich Montgomery w rozmowie z SWR Aktuell.

Zrezygnujmy z emocji

"Powrót do normalności będzie długi"

Frank Ulrich Montgomery podkreślił, że w obecnej sytuacji niezbędna jest uczciwość: "Musimy powiedzieć ludziom, że nie powrócimy do dawnego życia natychmiast po zakończeniu lockdownu". Powrót do normalności będzie - zdaniem lekarza - długotrwałym procesem, który przeciągnie się do wczesnej wiosny, a różne środki bezpieczeństwa będą stosowane aż do Wielkanocy, czyli do początku kwietnia. Nawet jeśli akcja szczepionkowa rozpocznie się teraz, czyli wcześniej niż zapowiadano, jej efektem będzie "faza, która tylko trochę zacznie przypominać wcześniejsze życie".