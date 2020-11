Lockdown może mieć porażające skutki. Szczególnie narażone osoby z depresją

Strach przed infekcją, utratą pracy lub izolacją powoduje, że dla wielu ludzi lockdown jest trudny do zniesienia. Ale szczególnie trudny jest on dla pacjentów z depresją, jak wskazuje barometr zdrowia psychicznego przedstawiony we wtorek (10.11.2020) przez Niemiecką Fundację na Rzecz Pomocy Osobom w Depresji.