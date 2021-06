Litwa. Żołnierze z Niemiec oskarżeni o rasizm i napaść seksualną

Z dokumentu niemieckiego resortu obrony, do jakiego dotarli dziennikarze agencji DPA, wynika, że żołnierze zarzucanych im czynów dopuścili się podczas imprezy, która miała miejsce pod koniec kwietnia. Jej uczestnicy mieli m.in. śpiewać skrajnie prawicowe i antysemickie pieśni. Doszło też do napaści seksualnej. Zdarzenie to zostało zgłoszone przez jednego z żołnierzy dopiero 8 czerwca.