Listy wyborcze Legnica. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019 W niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne. Tego dnia wybierzemy 100 senatorów oraz 460 posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Jeżeli jeszcze nie wiesz, na kogo chcesz zagłosować, wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy do Sejmu i Senatu w okręgu Legnica. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Wybory Parlamentarne odbędą się już w niedzielę, 13 października. Tego dnia obywatele polski będą wybierać senatorów i posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Poniżej wypisaliśmy pełną listę kandydatów do Sejmu i Senatu z okręgu wyborczego (Legnica). Wybory Parlamentarne – kandydaci do Sejmu w okręgu nr 1 (Legnica) Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Przypominamy, że okręg ten obejmuje następujące obszary powiatów w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica Lista wyborcza numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ŻUK Stanisław Adam SAMBORSKI Tadeusz SZCZĘSNA Mariola ROJEK Andrzej LASKOWSKI Stanisław JURKOWSKI Artur Andrzej RAK Zofia PIOTROWSKI Wiktor Marian BRZOZOWSKA Bożena Maria BURDYNA Olga WRONA Maria STANKIEWICZ Cecylia Ewa SADOWSKI Roman Edward GRZYB Stanisław MATYS Waldemar Andrzej SALATA Romuald Piotr KRASOWSKI Marcin Karol TUCHOWSKA Kazimiera Zofia IMIELSKI Mariusz Janusz emeryt ŁASICA Bartosz OTROCIUK Barbara BUKAT Eugenia GNAT Stanisław SUPIERZ Leszek Józef Lista wyborcza numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ LIPIŃSKI Adam Józef WITEK Elżbieta Barbara MACHAŁEK Marzena Anna KUBÓW Krzysztof Jan ZUBOWSKI Wojciech Michał SZYMAŃSKA Ewa Zofia ZEMBIK Teresa BABUŚKA Adam RYPIŃSKI Józef POGODA Szymon Marek MARCINIAK Wojciech KARWAN Jacek KREDKOWSKI Andrzej BUCIUTO Jadwiga Barbara GĘBORYS Dagmara Helena BRZOZOWSKA Kamila Dorota BADZIŃSKA Agnieszka Ewa SADOWSKA-KOWALSKA Aurelia Barbara CZYRKO Eurydyka Maria KWIATKOWSKA Ewa URBANOWICZ Łukasz Franciszek SARBAK Dawid Łukasz BOJAKOWSKA Dorota LESZCZYK Wojciech Paweł Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena OBAZ Robert Marcin FILACZYŃSKA Kaja ZBRZYZNY Ryszard PIĄTEK Damian BURAKOWSKA Krystyna Anna PACZÓSKI Piotr Jerzy ORZECHOWSKA Joanna Magdalena GRYĆ Paweł MIARA Rafał JANKOWSKA Magdalena KRÓLEWIECKA-WALA Dominika MAJEWICZ Przemysław Mikołaj BIDNYK Mikołaj Adam KOHLMAN Piotr Rafał GŁUSZKO Rafał Krzysztof BACZMAŃSKI Paweł Adam PŁANETA-SIEWIERSKA Edyta Katarzyna GRZYB Leszek Kazimierz RAKSZEWSKA Alicja JÓŹWIK Magdalena BRYCZKOWSKA Inez Jolanta KOKO Daniel Radosław GADEK Sławomir Adam Lista wyborcza numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ UTECHT Waldemar Arkadiusz JASIŃSKI Krzysztof Piotr POTOCKA-KACZYK Anna Dorota MISTOŃ Krzysztof Norbert GUDOWSKI Dominik Sławomir BUSTOWSKI Marcin Jerzy SOSIŃSKI Krystian Piotr BURDZIŃSKI Remigiusz Konrad KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj PASZYN Paweł Stefan MALICKI Jakub Edward sprzedawca GRYF-TOMASZEWSKI Andrzej ŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka KARPIEJ Sabina Iwona SOLAREK-STRUMIŃSKA Emilia Patrycja SPRYSAK Sebastian Jacek WINNICKA Regina Elżbieta BURDZIŃSKA Małgorzata Olga HOSZOWSKI Jarosław PASZYN Agnieszka Katarzyna NICIEJEWSKA Joanna MAJEWICZ Paweł Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI BORYS Piotr CZERNOW Zofia KROPIWNICKI Robert KRAWCZYK Iwona Małgorzata DROZD Ewa DUDKOWIAK Jarosław Ryszard BARANOWSKA Dorota BANDER Michał SIKORA Konrad Jerzy ROWIŃSKI Konrad Antoni PICHAŁA Anna Eugenia DOWHAŃ-DOMAŃSKA Ksenia Anna ROLSKA Beata Edyta GRZEŚKÓW Zbigniew BARCIK Krystyna Henryka MAGRYŚ Urszula JAGIEŁŁO Jakub Krzysztof SKÓRZEWSKA Barbara Anna STRĄCZEK Joanna Dorota SURWIŁO Małgorzata Joanna BROK Anna ZIELIŃSKI Grzegorz GRAF Mirosław BARTKOWIAK Włodzimierz Lista wyborcza numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY MYRDA Adam Stanisław GABRYSIAK Tomasz Andrzej KIEŁB Jacek MIEDZIŃSKI Piotr Jan JANIK Kazimierz CASTAÑEDA TRUJILLO Beata WANDYCZ Piotr Kazimierz SZEFFS Irena Ewa SALA Rafał Krzysztof LEWICKI Krzysztof Mirosław TOBIASZ Aleksandra Marta CIEŚLA Maciej Jan SOBIESKA Emilia Janina ZIELIŃSKI Artur Waldemar CZAJA Dariusz Andrzej FOREMNA Justyna Magdalena KUŚWIK Bartosz Seweryn GRZELAK Katarzyna Aneta 19.WITKOWSKI Krzysztof Walery KUSTROWSKA Jolanta Elżbieta ZAWIERUCHA Stefan Adam TYMIŃSKA Katarzyna Paula SAŁADUCHA Jadwiga Wacława POLAK-SALOMON Kamil Norbert Wybory parlamentarne 2019 – Legnica. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 1 Okręg wyborczy 1: Legnica

Zasięg: obszary powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego Lista kandydatów: Kozakiewicz Władysław (nauczyciel), Leszno, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, nie należy do partii politycznej Roman Piotr (wyższy urzędnik samorządowy – prezydent miasta), Bolesławiec, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, nie należy do partii politycznej Ślusarz Rafał Józek (lekarz) , Gryfów Śląski, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Wybory parlamentarne 2019 – Legnica. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 2 Okręg wyborczy 2: Legnica

Zasięg: obszary powiatów: jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra Lista kandydatów: Klimek Kazimierz Sławomir (monter instalacji i urządzeń sanitarnych), Jelenia Góra, KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA, członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej Mróz Krzysztof Stanisław, (parlamentarzysta), Jelenia Góra, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Pokój Jerzy Jan (przedsiębiorca), Ściegny, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP Wybory parlamentarne 2019 – Legnica. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 3 Okręg wyborczy 3: Legnica

Zasięg: obszary powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego oraz miasta na prawach powiatu: Legnica Lista kandydatów: Czudowska Dorota (lekarz – specjalista onkologii klinicznej), Legnica, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Myrda Tymoteusz (radca prawny), Lubin, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, nie należy do partii politycznej Stępień Elżbieta Krystyna (parlamentarzysta), Kunice, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, nie należy do partii politycznej