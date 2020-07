Lista wyborcza. Na kogo można głosować? Wybory 2020

Lista wyborcza – II tura wyborów prezydenckich 2020

Na liście wyborczej jest dwóch kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I turze. Do ostatecznego starcia zakwalifikował się obecny Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski. To jeden z nich zostanie głową państwa na nadchodzącą kadencję.

Lista kandydatów na prezydenta. Wybory 2020, II tura

Głosowanie trwa w niedzielę 12 lipca od 7:00 do 21:00. Przez cały czas, aż do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Nie wolno agitować i namawiać do głosowania na któregokolwiek z kandydatów. Wszelkie przypadki łamania ciszy wyborczej są karane.