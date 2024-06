Lista europosłów PiS. Oni są pewni mandatów

Według exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem 38,2 proc., zaś Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,9 proc.

- Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - oświadczył po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów Jarosław Kaczyński.