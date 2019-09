Lista 50 najbogatszych Polek 2019. Anna Lewandowska Przed Ewą Chodakowską, jednak do liderki Dominiki Kulczyk wiele jej brakuje

Wprost opublikował Listę 50 najbogatszych Polek 2019. Samodzielną liderką tego zestawienia po raz kolejny została Dominika Kulczyk z majątkiem 9 mld zł. Podium uzupełniły Barbara Komorowska (majątek: 2 mld zł) i Grażyna Kulczyk z majątkiem 1,7 mld zł.

Dominika Kulczyk, spadkobierczyni Jana Kulczyka już po raz kolejny zdominowała listę najbogatszych Polek. Zwyciężczyni rankingu na co dzień związana jest z Kulczyk Foundation i Kulczyk Investments. W ciągu roku majątek Dominiki Kulczyk wzrósł o 2 mld zł i wynosi 9 mld zł.

Lista 50 najbogatszych Polek. Anna Lewandowska przed Ewą Chodakowską

Na liście najbogatszych Polek znalazły się również trzy panie na co dzień kojarzone ze światem sportu. Najbogatszą z nich jest Anna Lewandowska. Żona piłkarza Roberta Lewandowskiego bardzo dobrze radzi sobie w świecie show-biznesu. Jest też trenerem personalnym i dietetykiem, a jej majątek robi spore wrażenie. Wprost podaje, że jej majątek w 2019 roku wyniósł 231 mln zł (w 2018 roku były to 204 mln zł), co dało jej 23, miejsce w zestawieniu. Przed rokiem Lewandowska uplasowała się na 22. miejscu.