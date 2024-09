List gończy za Szopą? Prokurator wskazał, kiedy ma być

- To umożliwi prokuratorowi wszczęcie poszukiwań tego podejrzanego listem gończym, co pewnie nastąpi jutro i pojutrze i ewentualnie w przyszłości będzie rozważana kwestia podjęcia innych środków o charakterze międzynarodowym - dodał.

- Nie wpłynęła do nas informacja, aby podejrzany lub obrońca złożyli list żelazny. Dotyczy to zarówno podejrzanego Michał K., jak i Pawła Sz. - powiedział prokurator.

"Z informacji, które posiadam wynika, że sąd wydał orzeczenie na posiedzeniu niejawnym, a zatem - potocznie mówiąc - "przy biurku" (sic), co uniemożliwiło przedstawienie obronie stanowiska w przedmiocie zażalenia prokuratora. To jest rażące naruszenie prawa do obrony gwarantowanego nie tylko przez przepisy polskiej procedury karnej, polskiej Konstytucji, ale również Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności" - czytamy we wpisie.