List gończy za przeklinanie. 22-latek sam się zgłosił

List gończy nie tylko za zabójcami

- Chcę od razu zwrócić uwagę, że to nie policja wystawia listy gończe, ale sąd i my jesteśmy zobligowani do rozpowszechnienia takich listów - powiedziała stacji podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji.