Lisków. Tragiczny pożar pod Kaliszem. Jedna osoba nie żyje

Lisków. Tragiczny pożar pod Kaliszem

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło we wsi Lisków pod Kaliszem. Jak informuje "Głos Wielkopolski" wybuchł ogromny pożar budynków gospodarczych. Do zdarzenia doszło 28 sierpnia przed południem. W wyniku pożaru zginęła jedna osoba. Strażacy wyciągnęli ją z płonących budynków. Pomimo reanimacji nie udało się uratować jej życia.