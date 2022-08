Likwidacja lidera Al-Kaidy. CNN ujawnia szczegóły operacji

Podczas wielomiesięcznego planowania akcji likwidacji Ajmana al-Zawahiriego Joe Biden zapoznawał się z każdym szczegółem planu. Prezydent USA chciał mieć także pewność, że nie zginie nikt z rodziny terrorysty ani żaden przypadkowy cywil - pisze CNN. - Zadawał szczegółowe pytania o to, co wiedzieliśmy i skąd to wiedzieliśmy - mówi w rozmowie ze stacją urzędnik z otoczenia prezydenta. Stacja ujawnia kulisy operacji w Kabulu.