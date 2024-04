Likwidacja CBA? "Nie ma na to zgody prezydenta"

Ignaczak-Bandych, odnosząc się do tych zapowiedzi, oceniła, że to właśnie dzięki działaniom CBA, korupcja w Polsce znacznie zmalała. Dodała, że nasz kraj w statystykach europejskich i światowych jest wymieniany na niskich pozycjach jeśli chodzi o występowanie tego zjawiska. - Niewątpliwie jest to zasługa CBA - podkreśliła.