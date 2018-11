Lidl z promocją na torebki Wittchen

Lidl znów zachwyci swoich klientów ofertą galanterii firmy Wittchen. Torebki, portfele, rękawiczki oraz paski Wittchen już niebawem trafią na półki supermarketów.

Lidl i Wittchen – kolejna odsłona promocji

Mimo iż produktów będzie wiele, to na próżno liczyć, że zagoszczą one na długo na sklepowych półkach. Dotychczas w sieci Lidl toczyły się zażarte walki o torebki marki Wittchen. Tym razem również może dojść do dantejskich scen podczas akcji promocyjnej sieci Lidl.