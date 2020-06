Lidl wycofuje ze sprzedaży ser, w którym wykryto groźne bakterie

Lidl wycofał ze sprzedaży "Ser Koryciński Swojski Naturalny". Produkt ten jest niebezpieczny dla zdrowia

Lidl wycofał już wspomnianą partię "Sera Korycińskiego" ze sprzedaży, jednak osoby, które już go kupiły, powinny go wyrzucić lub zwrócić do sklepu. "Konsumenci powinni sprawdzić, czy posiadają wskazaną partię produktu. Produkt z tej partii należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" – podaje GIS.