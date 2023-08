Lidl Polska ponownie wyposaży polskie szkoły - rusza druga edycja akcji "Szkoły Pełne Talentów"!

Jako sieć chętnie angażujemy się w działania związane z odpowiedzialnością obywatelską. "Szkoły Pełne Talentów" to nasz ogólnopolski program, dzięki któremu możemy realnie zmienić na lepsze warunki, w których uczą i rozwijają się polskie dzieci. Głęboko wierzymy w to, że w tym roku ponownie zaangażujemy do programu wielu naszych klientów, którzy z chęcią będą przekazywali Talenciaki zarejestrowanym szkołom - Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.