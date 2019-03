Lidl Plus: nowa aplikacja będzie dostępna już wiosną. To wstęp do sprzedaży online

Lidl Plus: nowa aplikacja wystartuje w Polsce już wiosną. Będzie wstępem do sprzedaży produktów przez internet.

Na wiosnę druga co do wielkości sieć dyskontów w Polsce wprowadzi w życie aplikację Lidl Plus. Własne aplikacje lojalnościowe wypuściły już Rossmann, Auchan, Tesco czy Biedronka. W 2019 dołączy do nich Lidl z mocnym nastawieniem na rozwój swojej sprzedaży online. Wiadomo, że wcześniej Lidl Plus pojawił się w Niemczech, Danii i Austrii.

Dzięki oprogramowaniu klienci zyskają możliwość nie tylko skorzystania z rabatów, ale również zlokalizowania najbliższego sklepu Lidl, przeglądania historii zakupów oraz zapoznania się z treścią gazetek promocyjnych.