Lidia Staroń na RPO. Na jej miejsce Giertych lub Hołownia?

Jeśli senator Lidia Staroń zostanie RPO, będzie musiała zrezygnować z mandatu. To będzie oznaczać wybory uzupełniające do Senatu w okręgu olsztyńskim. Wśród ewentualnych kandydatów na objęcie mandatu po senator Staroń wymienia się m.in. Romana Giertycha. "Rzeczpospolita" zapytała go wprost, czy będzie kandydował do Senatu z okręgu olsztyńskiego.