Lider kiboli usłyszał zarzuty. Paweł M. ps. „Misiek” może spędzić nawet 15 lat w więzieniu

Paweł M. ps. „Misiek” usłyszał zarzuty. 39-letniemu liderowi kiboli grozi do 15 lat więzienia.

Lider kiboli usłyszał zarzuty

39-letniemu liderowi kiboli postawiono dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy zorganizowania i dowodzenia grupą przestępczą, która specjalizowała się w obrocie narkotykami . Drugi dotyczy wprowadzenia do obrotu dużej ilości narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że Paweł M., p.s „Misiek”, nie przyznał się do winy i nie odpowiadał na pytania prokuratorów. Obrońca Pawła M., Andrzej Mucha w swojej wypowiedzi dla TVN24 oznajmił, że przedstawione podejrzanemu dowody nie są obiektywne i wiarygodne. Wiadomo, że już przygotowuje linię obrony, a następnym krokiem, który podejmie, będą właśnie działania obrończe.

Długa lista zarzutów

Wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego jeszcze dzisiaj zostanie skierowany do sądu. Paweł M., p.s „Misiek”, w przyszłym tygodniu ma zostać przewieziony do śląskiego oddziału PK. Tam czekają go „czynności procesowe”. Istotny jest również fakt, iż prokuratura w Katowicach poszukiwała „Miśka”, żeby przedstawić mu kolejne zarzuty. Chodzi o dopuszczenie się przestępstw zagrażających zdrowiu oraz życiu, takich jak pobicie skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, rozboje i przestępstwa przeciwko mieniu.

Zatrzymany za granicą

Warto zaznaczyć, że Paweł M. został zatrzymany… we Włoszech. To właśnie tam, 27 września zauważono go w Cassino, gdzie posługiwał się fałszywymi dokumentami. Włoskie służby wiedziały, że jest poszukiwany listem gończym, dzięki współpracy ze stroną polską. Niedługo po zatrzymaniu 39-latka przewieziono do aresztu, gdzie oczekiwał na ekstradycję do Polski. Na wolność wyszedł po kilkunastu dniach, a w ramach dozoru miał obowiązek regularnego zgłaszania się na policję.