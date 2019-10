Lider ISIS Abu Bakra al-Bagdadi nie żyje. Jego szczątki wrzucono do morza

Abu Bakr al-Bagdadi nie żyje. Zginął podczas operacji USA w Syrii, która miała miejsce z soboty na niedzielę. Jego szczątki zostały pochowane w morzu.

To nie pierwszy raz, kiedy ogłaszano śmierć samozwańczego kalifa Abu Bakr al-Bagdadiego. Tym razem miało tak się stać naprawdę. Lider ISIS popełnił samobójstwo , kiedy amerykańskie wojska przeprowadzały nalot. Informację potwierdziły również Iran i Irak. Przywódca Państwa Islamskiego miał dodatkowo zabić troje swoich dzieci.

Jak przekazali anonimowi funkcjonariusze rządu USA, szczątki al-Bagdadiego miały zostać wrzucone do morza - informuje RMF FM. Szef Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych USA gen. Mark Milley poinformował, że zwłoki Bagdadiego "zostały potraktowane w odpowiedni sposób, zgodnie z naszą standardową procedurą operacyjną i prawem konfliktu zbrojnego".

Likwidacja kalifa Abu Bakr al-Bagdadiego

Szef Pentagonu w rozmowie z CNN zdradził szczegóły operacji. Esper ujawnił, że Abu Bakr al-Bagdadi odmówił poddania się siłom USA, zanim zdetonował założony pas szahida. - Próbowaliśmy go wezwać i poprosić, by się poddał. Odmówił. Zszedł w podziemia i w momencie, gdy chcieliśmy go stamtąd wyciągnąć, zdetonował kamizelkę wybuchową - relacjonował szef Pentagonu.