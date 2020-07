Liczba ekstremistów rośnie. Niepokojące dane z Niemiec

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, czyli niemiecki cywilny kontrwywiad, opublikował w czwartek raport. Wynika z niego, że liczba ekstremistów w Niemczech rośnie , tak samo jak liczba popełnianych przez nich przestępstw. Również tych na tle antysemickim. - To hańba dla naszego kraju - powiedział szef resortu spraw wewnętrznych Horst Seehofer.

Jak ustalono w raporcie, w 2019 roku niemieckie służby odnotowały 22 300 przestępstw na "skrajnie prawicowym tle", co jest liczbą o 10 procent wyższą niż rok wcześniej. Znacznie większy wzrost odnotowano w przypadku przestępstw, które zaliczono do ekstremizmu lewicowego. Zarejestrowano ich ponad 6400, co stanowi wzrost o 40 procent.