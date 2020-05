LIbiąż. Tragedia w Zakładzie Górniczym "Janina"

Libiąż. Zakład Górniczy "Janina": Nie żyje górnik

Libiąż. Zakład Górniczy "Janina" przeprowadzi śledztwo

Tylko od stycznia do kwietnia w polskich kopalniach doszło do 499 wypadków. Górnik z Libiąża to już piąta ofiara wypadków w kopalniach w 2020 roku. Z danych WUG wynika również, że jest to trzecia ofiara śmiertelna wśród górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego.