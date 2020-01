Libiąż. Raniony nożem leżał na chodniku. Policja zatrzymała sprawców

24-latka zauważyli policjanci, którzy pełnili służbę. Mężczyzna miał rany kłute w okolicy lędźwiowej i kręgosłupa. Policja zatrzymała już dwóch nożowników w wieku 55 i 41 lat. Grozi im nawet dożywocie.

Do zdarzenia doszło 2 stycznia około godziny 1:30 w Libiążu (woj. małopolskie). Policjanci patrolujący okolicę zauważyli na chodniku leżącego mężczyznę. Z powodu niskiej temperatury zatrzymali się i interweniowali. Okazało się, że 24-latek był pijany. Miał również rany kłute w okolicy lędźwiowej i kręgosłupa. Funkcjonariusze wezwali karetkę.

Z kolei na miejscu zdarzenia pojawili się śledczy, którzy w okolicy znaleźli nóż. Młody mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali 55-latka, który jest jednym z podejrzanych o udział w napaści. Następnego dnia na Śląsku został zatrzymany 41-letni nożownik.

Napastnicy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie. Obaj usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi za to nawet dożywocie. 41-latek usłyszał dodatkowo zarzut posiadania substancji psychoaktywnych. Wobec mężczyzn sąd zastosował na wniosek prokuratury tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do napadu na 24-latka.