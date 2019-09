"LGBT potrzebuje sojuszników". Burmistrz Londynu ostrzega

Sadiq Khan gości w Polsce z okazji 80. rocznicy II wojny światowej. Burmistrz Londynu był w Gdańsku i Warszawie, gdzie wraz z Rafałem Trzaskowskim mówił o wspólnych projektach. Obaj mają podobne poglądy m.in. na kwestie marszów równości.

"To, co jest wspaniałe w Londynie i z czego jestem dumny, to powszechna tolerancja odmienności. Ludzie nie wybierają swojej orientacji seksualnej" - powiedział burmistrz, którego przodkowie przybyli do Londynu z Pakistanu.