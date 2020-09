LGBT na uczelniach. Michał Woś zapowiada zakaz "promowania ideologii"

Michał Woś był gościem na antenie Radia Plus. Minister środowiska i poseł Solidarnej Polski był pytany o to, jakie sprawy chce wpisać do agendy programowej Zjednoczonej Prawicy jego formacja.

- Czas zrealizować to wszystko, co zapowiadaliśmy od 2015 rok. Są jeszcze sprawy, które nie zostały zrealizowane jak dekoncentracja mediów, kwestie związane ze wsparciem dla rodziny, kwestie związane z zakazem promowania "ideologii" LGBT na uczelniach, czy prowadzenie różnych studiów gender studies - odparł minister Woś.

- Odnosi się to do ograniczenia finansowania programów, które w daleko idący sposób deprawują też młodych w szkołach. Na to nie powinno być zgody państwa polskiego. Państwo powinno kształtować agendą służącą umacnianiu polskości i więzi rodzinnych, bo silna rodzina to silna Polska i mamy to na sztandarach od zawsze – tłumaczył Woś.