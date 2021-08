"Lex TVN". Mateusz Morawiecki mówi o "mechanizmach regulacyjnych"

Odniósł się jednocześnie do działań prokuratury, która chce postawić Banasiowi kilkanaście zarzutów. - Jeżeli prokuratura zebrała dowody, to z całą pewnością trzeba kontynuować działania w tym kierunku. Rozumiem obie strony, które są w pewnego rodzaju klinczu i co tu dużo mówić, są na kursie kolizyjnym. Chciałbym, żeby prawda i sprawiedliwość tutaj zwyciężyły - zakończył Mateusz Morawiecki.