"Lex TVN". Kolejny głos w dyskusji. Jest zaskoczenie

"Lex TVN". Zmiana właściciela telewizji?

Członkowie centrum zaapelowali jednocześnie do polityków, by zostały wprowadzone rozwiązania, które mogłyby pozwolić na funkcjonowanie dotychczasowym nadawcom. Jeśli chodzi o TVN, CMWP zarekomendowało, "by ustawodawca zasięgnął opinii ekspertów rynku kapitałowego i ustalił, czy półroczne vacatio legis faktycznie pozwoli na zmianę właściciela".