Polacy o "lex Tusk". Sygnał dla nowego rządu

Ostry sprzeciw wobec "lex Tusk" sprawił, że komisja ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce straciła szereg uprawnień. Prezydent Andrzej Duda początkowo podpisał ustawę o jej powstaniu, by po chwili przedstawić szereg poprawek. Sprawiły one, że możliwość zasiadania w komisji stracili parlamentarzyści. Zniesiono też możliwość orzeczenia przez komisję zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat.