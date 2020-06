Leszek Pękalski, "Wampir z Bytowa", nie wróci do swojego dawnego domu

Seryjny morderca Leszek Pękalski na pewno nie będzie już mógł zamieszkać w swoim dawnym domu. Pomijajac oczywiście ustawę o bestiach i jego pobyt w zakładzie zamknietym w Gostyninie, "Wampir z Bytowa" został wymeldowany z domu, w którym niegdyś mieszkał. Budynek ma teraz nowych właścicieli. Kto kupił dom Leszka Pękalskiego?

Budynek wystawił na sprzedaż samorząd w Borzytuchomiu. Gmina postanowiła sprzedać popadający w ruinę budynek, w którym mieszkał kiedyś seryjny morderca, Leszek Pękalski.

Dom "Wampira z Bytowa" na sprzedaż

Dom Leszka Pękalskiego, "Wampira z Bytowa” od pewnego czasu stoi pusty. Gmina chciała wykorzystać go jako lokal socjalny, jednak budynek wymaga kapitalnego remontu. Samorząd uznał, że za kwotę, którą pochłonąłby remont, powstanie nowy lokal. W związku z czym dom Leszka Pękalskiego poszedł na licytację.

Warto przypomnieć, że już wcześniej budynek, w którym mieszkał "Wampir z Bytowa”, był wystawiony na sprzedaż. Jak mówił, cytowany przez „Kurier Bytowski” wójt Borzytuchomia, Witold Cyba, znaleźli się zainteresowani kupnem domu Leszka Pękalskiego, ale chcieli zarobić na popularności "Wampira z Bytowa”, otwierając w nim np. muzeum. Potencjalnym nabywcom zależało wówczas, by seryjny zabójca był nadal tam zameldowany.

Po tej akcji gmina rozpoczęła procedurę wymeldowania Leszka Pękalskiego. Jak informuje "Kurier Bytowski”, pod koniec 2019 roku do Urzędu Gminy w Borzytuchomiu zadzwonił sam "Wampir z Bytowa”, przekonując, by go nie wymeldowywać, ponieważ chce wrócić. Gmina jednak wymeldowała go.

Małżeństwo kupiło dom Leszka Pękalskiego, "Wampira z Bytowa”

Dom "Wampira z Bytowa” kupili Sonia i Marcin Burandtowie. Za budynek o powierzchni 56 m kw., nadający się do kapitalnego remontu, zapłacili 39 tys. zł. Dlaczego kupili dom Leszka Pękalskiego?

"Interesuje nas architektura, a nie osoba, która była lokatorem tego domu. Pasjonujemy się starymi niemieckimi budynkami. Sami mieszkamy w budynku XIX-wiecznym. Jeśli chodzi o nasze plany dotyczące domu, to chcielibyśmy doprowadzić go do stanu użytkowego. Jak weszliśmy do tego budynku, to się przeraziliśmy. W tej chwili jest tam kompletna ruina, ale po konsultacji z budowlańcami doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie go wyremontować. Wahaliśmy się do momentu, kiedy zobaczyliśmy strych. Bardzo się nam spodobał i okazało się, że pracy wcale nie będzie tak dużo” – powiedziała cytowana przez „Super Express” Sonia Burandt.

Małżeństwo, które kupiło dom Leszka Pękalskiego, na pewno nie zamierza w nim mieszkać. Możliwe, że będzie tam prowadzone gospodarstwo agroturystyczne, w którym można będzie przenocować, goszcząc w okolicy.

Leszek Pękalski, czyli "Wampir z Bytowa”

Leszek Pękalski został skazany w 1991 roku na 25 lat pozbawienia wolności za zamordowanie 17-letniej Sylwii w Jezierzach. Było to jedyne zabójstwo, które udało się mu udowodnić. Niemniej w czasie procesu oskarżono go o 17 różnych zabójstw z lat 1982-1992, a on sam przyznawał się do kilkudziesięciu. Prawdziwa liczba zbrodni, jakie popełnił „Wampir z Bytowa”, do dziś pozostaje zagadką.

Leszek Pękalski, „Wampir z Bytowa” odsiedział w więzieniu karę 25 lat pozbawienia wolności. Po jej zakończeniu przebywa w zakładzie zamkniętym – w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (tzw. ośrodek dla bestii). Po tym jak odbył karę, uznano bowiem, że jest nadal zagrożeniem dla społeczeństwa.